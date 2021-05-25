В Беларуси рассказали свою версию событий с Ryanair, который посадили в Минске

Беларусь продолжает настаивать, что самолет Ryanair с белорусским оппозиционером на борту, совершавший рейс из Афин в Вильнюс и завернутый в Минск якобы из-за бомбы на борту, сделал это без всякого принуждения по решению экипажа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Белсат", об этом шла речь на специальном брифинге вечером 24 мая.

Белорусская сторона утверждает, что на борту самолета было 123 пассажира. В Литве говорили, что из Афин вылетели 126 человек, а в Вильнюсе приземлились 121. Имена задержанных после посадки Протасевича и Юлии Сапеги не упоминали.

"Внешний информационный вброс и некомпетентные оценки относительно действий белорусских уполномоченных органов шокируют и вызывают непонимание", - заявил на брифинге руководитель департамента авиации Минтранспорта Беларуси Артем Сикорский.

Он сказал, что сперва нужно дождаться результатов расследования и "не политизировать ситуацию", и пригласил международные организации принять участие в расследовании и пообещал предоставить всю информацию, начиная с записи разговоров диспетчеров с пилотами.

Согласно версии Беларуси, аэропорт Минск получил английском языке письмо якобы от ХАМАС о том, что на борту самолета заложена взрывчатка и что она сработает в небе над Вильнюсом. "Белсат" обращает внимание, что повод для угроз, который использовали в письме - перемирие между Израилем и сектором Газа - уже не был актуальным, потому что договоренности о прекращении огня достигли за два дня до того.

Командующий Военно-воздушными силами на брифинге сказал, что МИГ29 подняли для сопровождения самолета уже тогда, когда рейс свернул на Минск. Он также указал, что никто из пассажиров не сфотографировал истребитель рядом с самолетом, а "чтобы заставить самолет к посадке, дежурный экипаж должен был подойти на визуальную видимость и вступить в контакт с командиром экипажа, чтоб он видел".

Чиновники рассказали, что диспетчеры предложили пилотам Ryanair сесть в Минске в связи с сообщением о бомбе.

Сикорский заявил, что пилоты могли принять решение и повернуть на "Львов, Киев, Варшаву, или продолжить полет в Вильнюс", и отметил, что в Вильнюс было ближе - 70 км вместо 175 км в Минск, но "командир принял правильное решение - он полетел на более оборудованный аэропорт с длинной посадочной полосой, находящийся за чертой города ". По его словам, пилота могло подтолкнуть к такому решению то, что бомба на борту должна была взорваться над Вильнюсом.

По версии Беларуси, в 12:47 экипаж передал сигнал об аварийной ситуации и затем сообщил, что решил приземляться в Минске, а команду поднять МИГ29 для сопровождения дали в 12:58 - после сообщения от диспетчеров аэропорта "Минск", поступившем в 12:48.

Согласно данным FlightRadar24, о котором на брифинге не вспоминали, самолет начал отклоняться от курса на Вильнюс в 12:45.

Утверждается, что самолету предложили вылетать из Минска уже в 16:20 "после завершения всех процедур", но вылетел он только в 20:48. Причину этой задержки на брифинге не назвали, сказав только, что это было решением пилота.

Напомним, во второй заявлении компании Ryanair инцидент назвали "актом воздушного пиратства". Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал случай похищением самолета. Первое заявление Ryanair содержало ложные сведения и не упоминало о ключевых обстоятельствах.

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