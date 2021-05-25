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"Белавиа" начала отменять рейсы после решения ЕС о запрете полетов

Вторник, 25 мая 2021, 10:24

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Лондон и Париж до 30 октября из-за решения правительств Великобритании и Франции, которые запретили перевозчику полеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", - заявили в "Белавиа".

"Мы расстроены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить", - добавили в авиакомпании.

Накануне сначала Лондон, а затем Париже приняли решение о приостановлении лицензии "Белавиа" на полеты.

Как сообщалось, саммит ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.

Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС. Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Больше на эту тему читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

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