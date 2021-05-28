США не будут возвращаться к Договору об открытом небе

Администрация президента США Джо Байдена в четверг сообщила России, не будет возвращаться к Договору об открытом небе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили агентству в Госдепартаменте, сначала на условиях анонимности. Впоследствии в МИД РФ подтвердили российскому информагентству ТАСС, что действительно получили такое сообщение от американской стороны.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила российской стороне, замглавы МИД РФ Сергею Рябкову, что администрация Джо Байдена решила не возвращаться к договору 1992 года, который позволяет наблюдательные полеты над военными объектами стран, являющихся его сторонами.

"США выражают сожаление по поводу того, что Россия своими нарушениями подорвала Договор об открытом небе. После завершения пересмотра договора США не намерены снова присоединяться к нему, учитывая то, что Россия не предприняла никаких шагов для того, чтобы снова его соблюдать. В дополнение, поведение России, включая ее последние действия в отношении Украины - это не поведение партнера, который настроен развивать доверие", - заявил Госдеп.

На прошлой неделе Госдума РФ проголосовала за денонсацию Договора об открытом небе.

Решение США появилось менее чем за месяц до ожидаемой встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которая запланирована на 16 июня в Женеве. В Кремле уже заявили, что не ждут после нее перезагрузки в отношениях.

Поэтому между Россией и США в сфере контроля вооружений остается в силе только договор New START - договор о стратегических наступательных вооружениях, который продлили еще на пять лет.

Напомним, предыдущий президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из договора в мае 2020 года, оставив возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его соблюдать.

Джо Байден во время президентской кампании критиковал это решение и называл его "недальновидным".