Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС вакцинированным туристам

Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.

Об этом говорится в сообщении комиссии, обнародованном 3 мая, сообщает "Европейская правда".

"Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и для всех людей, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенную в ЕС", - говорится в сообщении Европейской комиссии.

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Разрешение может быть распространено также на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

Государства-члены могут разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили, по крайней мере, за 14 дней до прибытия, рекомендованную дозу вакцины, одобренную в ЕС.

Дети, исключенные из процесса вакцинации, должны иметь возможность путешествовать со своими вакцинированными родителями, если у них будет отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до места прибытия.

Кроме того, Комиссия предлагает повысить, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19, который используется для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки. Предложение заключается в увеличении порогового значения 14-дневного совокупного показателя сообщений о случаях заболевания COVID-19 с 25 до 100. Это остается значительно ниже текущего среднего показателя в ЕС, который составляет более 420.

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Это изменение должно позволить Совету ЕС расширить список стран, из которых разрешены второстепенные поездки, независимо от статуса вакцинации путешественников.

В то же время Еврокомиссия реагирует на распространение новых вариантов коронавируса. Она предлагает новый механизм "аварийного тормоза", который должен быть скоординирован на уровне ЕС и который ограничит риск попадания таких вариантов в ЕС. Когда эпидемиологическая ситуация в стране, которая не входит в ЕС, быстро ухудшается и, в частности, если выявляется вариант, вызывающий беспокойство, государство-член может срочно приостановить въезд граждан, не входящих в ЕС, проживающих в такой стране.

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии.

Важно, что Еврокомиссия может только давать рекомендации в сфере пересечения границ. Государства-члены определяют правила въезда самостоятельно.