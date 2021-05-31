Россия продлит запрет на полеты в Турцию

Россия решила сохранить ограничения авиасообщения с Турцией после 1 июня.

Как сообщает "Европейская правда", такое подтверждение получило российское государственное агентсво ТАСС от двух источников, близких к оперативному штабу РФ по борьбе с коронавирусом.

"Продлили (ограничения на полеты в Турцию - Ред.)", - сообщил один из собеседников агентству.

Решение оперативного штаба РФ по борьбе с инфекцией также подтвердил РБК источник в российской авиакомпании.

Россия с 15 апреля до 1 июня приостановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавирусом. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения полетов, введенные Россией до июня, могут стоить стране 500 тысяч туристов.

Посол Турции в Украине считает, что запрет РФ ехать на отдых в Турцию своим туристам создал возможности для украинских отдыхающих.

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