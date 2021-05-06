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Кулеба прокомментировал, помогает ли Украина США с расследованием дела Джулиани

Четверг, 6 мая 2021, 11:02

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что не слышал об официальных запросах ФБР к Украине по делу Руди Джулиани - юриста экс-президента США Дональда Трампа, но Украина открыта к помощи, если за ней обратятся.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

В прошлом месяце в доме Джулиани в Манхэттене провели обыск в связи с длительным уголовным расследованием по поводу его связанной с Украиной деятельности в последние годы президентства Трампа.

Дмитрий Кулеба сказал, что ему не известно о каких-либо официальных запросах ФБР к Украине с просьбой о содействии в расследовании по Джулиани.

Он отметил, что Украина "открыта к помощи" в ответ на запросы ФБР, потому что стране "нечего скрывать".

Глава МИД отметил, что не может судить, были ли определенные действия Джулиани нарушением законодательства, однако сказал, что он "явно играл в политику и сделал ситуацию рискованной для Украины и ее отношений с Вашингтоном".

"Мы сделали все возможное, чтобы избежать этой ловушки и сохранить двухпартийную поддержку Украины со стороны США", - отметил Дмитрий Кулеба.

В интервью он сказал также, что времена Трампа за этой ситуации были "сложными" для Украины.

Как известно, обвинения Дональда Трампа в давлении на Зеленского во время телефонного разговора для рассмотрения дела против сына Джо Байдена стали основанием для его первого импичмента. Тогда Сенат оправдал Трампа.

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Кулеба США
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