Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии второй раз за три дня

Российский самолет Ил-96 в пятницу нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EER.

По данным Генерального штаб Сил обороны Эстонии, транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

В этом году это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии и второй за последние три дня, самолет того же типа нарушил воздушную границу Эстонии 5 мая.

В четверг, 7 мая, МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Днем ранее посол приходил в МИД из-за случая, произошедшего 5 мая.

Напомним, 5 мая в Эстонии началась активная фаза учений "Быстрый ответ" (Swift Response) при участии войск США.