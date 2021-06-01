Турция сократила "локдаун выходного дня" и частично открывает школы

Турция продолжает выход из жесткого карантина, сократив комендантский час и отменив "локдаун выходного дня" в субботу. Также постепенно начнут открывать школы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Комендантский час в будние дни и в субботу будет действовать с 22-00 до 05-00, тогда как до 1 июня длился на час дольше - с 21-00.

"Локдаун выходного дня", который ранее действовал круглосуточно в субботу и воскресенье, сохранится в воскресенье.

Рестораны и кафе могут принимать клиентов с 7-00 до 21-00, а доставка возможна до полуночи.

Турция постепенно ослабляет ограничения с 17 мая. До того в стране 17 дней действовал жесткий локдаун - на время священного мусульманского месяца Рамадана.

Министр образования сообщил, что с 1 июня школьники начальных классов два дня в неделю начнут учиться в классах. Для средней и старшей школы такой режим обучения начнется с 7 июня. В то же время, в селах и районах с незначительной плотностью населения ученики начальной школы смогут учиться в классах 5 дней в неделю. Учебный год в турецких школьников заканчивается 2 июля.

Прививку от коронавируса в настоящее время получили более 16,8 млн человек первой дозой, и более 12,4 млн завершили вакцинацию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в июне темпы иммунизации должны ускориться благодаря новым поставкам вакцин.