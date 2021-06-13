Азербайджан передал Армении 15 пленных в обмен на карты минных полей в Карабахе

Азербайджан освободил 15 армянских военнопленных в обмен на карты с указанием местонахождения почти 100 000 наземных мин на территориях, оккупированных Арменией в течении почти трех десятилетий конфликта из-за Нагорного Карабаха.

О соглашении между двумя государствами было объявлено в субботу, 12 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Соглашение было достигнуто при посредничестве США и ЕС и стало редким жестом между двумя враждующими странами на Южном Кавказе.

В своем заявлении МИД Азербайджана поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена, исполняющего обязанности помощника госсекретаря Фила Рикера и президента Европейского совета Шарля Мишеля, а также ОБСЕ.

У Мишеля состоялся целый ряд контактов с лидерами Армении и Азербайджана в этом месяце. В последние месяцы Мишель также сыграл активную дипломатическую роль в регионе, помогая достичь в апреле договоренности о прекращении внутриполитического кризиса в Грузии.

Правительство Грузии также содействие в последних договоренностях между Азербайджаном и Арменией. Освобожденные армяне вернулись домой через территорию Грузии.

В то же время, в Азербайджане, как считается, все еще содержатся десятки других заключенных, а в Армении есть дополнительные карты с гораздо большим количеством мин.

Участие ЕС и США в этой сделке означает возвращение определенной актуальности региона для Запада, который оставался в стороне в то время, как Турция вмешалась в военный способ, а Россия сыграла роль в договоренностях о прекращении огня в прошлом году.

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