Противники Путина протестовали в Женеве накануне саммита с президентом США
Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционера Алексея Навального вышли на протест в Женеве во вторник накануне встречи президентов США и России в швейцарской столице.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.
Митинг состоялся на площади, швейцарская полиция приняла для проведения акций протеста во время президентского саммита в среду. Участники требовали освобождения политзаключенных в России, в том числе Навального.
Они осудили жестокие репрессии в отношении тех, кто выступает против Путина. По их мнению, президент России представляет угрозу для европейской и американской безопасности.
Один из участников протеста в маске с лицом Путина устроил шоу для многих присутствующих представителей СМИ. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ" и серпом и молотом, он раздавал фальшивые деньги и имел под рукой муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.
Митинг ознаменовал собой одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым из наиболее острых проблем, которые, вероятно, будут обсуждать Путин и Байден.
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин в среду проведут переговоры в Женеве.
Встреча пройдет на вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера и начнется в 14:00 по Киеву.
Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.
О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".