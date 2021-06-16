Встреча Байдена и Путина началась в Женеве
В Женеве начался саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Встреча проходит на вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера, гостей встречает президент Швейцарии Ги Пармелен.
Байден прибыл в Швейцарию во вторник вечером из Брюсселя, где он участвовал в саммитах НАТО и ЕС. Путин прилетел в Женеву в среду примерно в 13:30, то есть за полчаса до начала переговоров.
Однако именно российский лидер первым приехал на место встречи, через несколько минут прибыл Байден.
Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.
Разговора Путина с Байденом тет-а-тет программой не предусмотрено. Ожидается, что переговоры будут продолжаться 4-5 часов. По завершении переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.
Лидеры двух стран планируют обсудить ряд вопросов: контроль над вооружением, ситуацию на Донбассе, деятельность российских хакеров, заключение Алексея Навального, изменения климата.
Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления лидеров.
Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин
О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".