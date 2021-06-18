Германия с 25 июня открывает границы для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС

Путешественникам из стран, не входящих в Европейский Союз, полностью вакцинированных против COVID-19, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня, если страна не определена зоной распространения вирусного штамма.

Об этом заявило Министерство внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Поездки с целью посещения и туризм, таким образом, снова становятся возможными для вакцинированных людей", - заявило министерство.

В ведомстве указали, что для путешествия люди должны получить последнюю необходимую дозу вакцины за 14 дней до поездки

Накануне стало известно, что первой дозой вакцины от коронавируса привили почти половину населения Германии.

В Германии не менее одной дозы вакцины от COVID-19 получили 41 225 811 человек, что составляет 49,6% населения страны.

Полная защита от коронавируса получили 23 916 490 жителей страны (28,8% населения).

В настоящее время используются препараты BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.