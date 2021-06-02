Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В МИД обещают Лукашенко санкции в случае запуска рейсов в Крым

Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логичным шагом к членству в НАТО - сенатор США

Еврокомиссия представила план укрепления Шенгенской зоны

Стратегические бомбардировщики США пролетели над всеми странами НАТО






В WizzAir раскритиковали ограничение полетов над Беларусью после инцидента с рейсом Ryanair

Среда, 2 июня 2021, 14:06

Руководитель венгерского лоукостера Wizz Air раскритиковал решение ряда стран запретить полеты над территорией Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который завернули в Минск для ареста оппозиционера, заявив, что такие решения "превращают авиацию в игрушку политики".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Не думаю, что это правильная реакция. По моему мнению, авиация не должна использоваться как инструмент политических санкций", - заявил Йожеф Варади в комментарии агентству во время презентации годовых результатов компании.

Читайте также
Беларусь заявила, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной

"Не произошло ничего такого, что ставило бы под угрозу безопасность рейса. Не думаю, что хоть кто-то на мгновение находился в опасности. Это политическая мера, а не мера безопасности", - добавил он.

Варади отметил, что такое решение еще более усложняет положение авиакомпаний, которым и так нелегко из-за пандемии коронавируса. По его словам, на Wizz Air это повлияет несущественно, так как рейсы, которых бы это касалось, и так приостановлены из-за связанных с пандемией ограничений.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали. Впоследствии стало известно, что письмо о якобы бомбе на борту пришло на почту аэропорта уже после того, как белорусские диспетчеры заявили о нем пилотам самолета.

Читайте также
ЕС готовит санкции против "Белавиа" и чиновников авиаслужб Беларуси - СМИ

Это событие вызвало резкую реакцию в мире.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Авиарейсы
powered by lun.ua