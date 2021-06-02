В МИД обещают Лукашенко санкции в случае запуска рейсов в Крым

Запуск Беларусью авиарейсов в оккупированный Крым неизбежно приведет к введению санкций со стороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии агентству "Укринформ" заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она отметила, что в МИД приняли к сведению слова Александра Лукашенко о возможном открытии авиарейсов в Крым.

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"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - отметила Джапарова.

Она подчеркнула, что всю ответственность за последствия для граждан Беларуси от санкций и ограничений, применяемых рядом стран мира, включая Украину, следует возлагать на Лукашенко, который своими действиями пересек "красную линию" в обращении с собственными гражданами, гражданами других стран и нормами международного права.

Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - не политическое, а что это вопрос безопасности, потому что белорусские власти стали непредсказуемыми в своих действиях.

"Эти "канитель и провокации", как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс - это Украина.

Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины... Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге и еще больше усилить собственную международную изоляцию, то это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", - отметила Эмине Джапарова.

Напомним, после инцидента с принудительной посадкой в ​​Минске транзитного рейса Ryanair для ареста оппозиционного блогера ряд стран, включая Украину, остановили авиасообщение с Беларусью и закрыли свое небо для белорусских самолетов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его помочь с запуском авиарейсов, которыми бы белорусы могли попасть в оккупированный Крым через Россию, а в профильном ведомстве заявили, что пожалуются на Украину в ICAO.

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