Последствия торнадо в Чехии: появилось видео разрушенных сел

В Чехии службы спасения, пожарные, военные и полиция преодолевают последствия разрушительного торнадо, пронесшегося в четверг вечером в Южной Моравии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Больше всего от стихии пострадали районы Годонин и Бржецлав. В соцсетях появились кадры разрушений, на которых видно, в частности, что в селе Грушки все дома частично или полностью разрушены.

По последним данным погибли пять человек, сообщается о более 80 раненых в больницах. Губернатор Южной Моравии Ян Грол заявил, что спасатели уже прошли через пострадавшие от торнадо села и не ожидают, что спасатели найдут больше раненых или погибших.

Стихийное бедствие в Южной Моравии подняло беспрецедентную волну солидарности с жертвами и пострадавшими общинами.

Люди за несколько часов прислали десятки миллионов крон в помощь пострадавшим. Во второй половине дня люди вносили более 10 млн крон (около 390 тыс. евро) в час.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил в Брюсселе о помощи для пострадавших районов со стороны Фонда солидарности ЕС.