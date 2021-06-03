В МИД объяснили, как украинцы могут въезжать в Турцию после изменения правил

Министерство иностранных дел Украины предоставило разъяснение правил, которые будут действовать с 4 июня для въезда в Турцию в том числе для граждан Украины.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

С пятницы 4 июня возвращается требование негативного ПЦР-теста на COVID-19, который нужно сделать не позднее чем за 72 часа до приезда; или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанного не позже чем за 48 часов до приезда.

Альтернативно путешественники могут предоставить документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда, или документ, удостоверяющий, что человек переболел в течение последних шести месяцев.

"Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке", - уточняет Олег Николенко.

Транзитные пассажиры, дети до шести лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы необходимо заполнить форму на сайте министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после ее заполнения - в электронном или бумажном виде.

Для въезда необходимо иметь также медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.

Напомним, на днях стало известно, что Турция после отмены требования ПЦР-тестов для Украинской с 15 мая уже через две недели вернула требование теста. Сначала называли дату 1 июня, впоследствии посольство Украины в Турции уточнил, что требования начнут применяться с 4 июня.