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Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

Среда, 30 июня 2021, 11:04

Послы Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям против России, как и ожидалось. Они должны быть одобрены во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля", - написал он. 

Напомним, лидеры ЕС на июньском саммите в Брюсселе согласились еще на полгода продлить экономические санкции против России. Решение послов ЕС является формальным шагом после решения саммита, следующий этап - утверждение Советом ЕС.

Санкции ЕС были введены в 2014 году в связи с российской агрессией против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор Евросоюз каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Перед этим последний раз Совет ЕС продлил экономические санкции против России 17 декабря 2020 года.

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