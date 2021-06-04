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Франция готовится открыться для вакцинированных туристов из ЕС и еще нескольких стран

Пятница, 4 июня 2021, 11:23

Франция с 9 июня собирается разрешить въезд без требования негативного теста на коронавирус для туристов из стран Евросоюза, которые уже получили прививки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом в телеэфире заявил министр по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

Правительство классифицировало страны мира по трем зонам - зеленой, оранжевой и красной, определяющих возможность и условия въезда иностранцев во Францию.

 

К зеленой зоне отнесли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Израиль.

"Если человек из такой страны уже вакцинирован, для въезда тест не нужен. Если же прививки еще нет, путешественники должны будут показать отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия", - детализировал министр.

В оранжевую зону отнесли страны, где ситуация с вирусом остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. В нее попало большинство стран мира, включая Украину.

Вакцинированные путешественники из этих стран могут въехать с отрицательным тестом, сделанным не ранее 72 часов до поездки, или антиген-тестом, не старше 48 часов. Для тех, кто еще не привит, въезд с тестом возможен только при наличии важной причины.

В красную зону отнесли страны с риском распространения мутировавших штаммов, в частности, ЮАР, Бразилию, Индию и Турцию. Из этих стран, независимо от наличия прививки, въехать во Францию ​​с тестом будет возможно лишь при наличии крайне важной причины.

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