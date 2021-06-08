В ЕС уже выдали более 1 млн COVID-сертификатов

Более 1 млн жителей Европейского союза уже получили электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс на заседании Европарламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Общеевропейская электронная система выдачи сертификатов заработает в полную силу 1 июля.

Тем не менее уже семь стран ЕС начали выдавать документы своим гражданам. Кроме того, уже работает портал для проверки подлинности сертификатов.

"Чем больше сертификатов мы уже можем выдать, тем легче будет процесс летом - в противном случае мы рискуем получить большой наплыв 1 июля, который мы не можем себе позволить", - сказал Рейндерс.

Цифровой сертификат ЕС может быть представлен в цифровом формате, например, на смартфоне, или распечатан на бумаге.

Он имеет QR-код для проверки, который пограничники и персонал объекта могут использовать для проверки цифровых подписей, надежно хранящихся на серверах Люксембурга.

Напомним, Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как такие сертификаты будут введены в действие в Европейском Союзе.

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