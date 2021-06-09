Во Франции после месяцев протестов заменили мэра, руководившего городом из тюрьмы

Французский мэр, продолжавший управлять своим городом из тюрьмы после осуждения за изнасилование, был официально заменен после месяцев давления и критики со стороны женских правозащитных организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Городской совет города Дравей избрал заместителя мэра Ришара Привата на замену Жоржу Трону, который подал в отставку в конце мая после более чем 25 лет пребывания во главе - включая четыре месяца управления городом из тюремной камеры.

Трон в феврале начал отбывать трехлетнее наказание за изнасилование сотрудницы городского совета и сексуальные домогательства.

В своем заявлении об увольнении в конце мая он написал об "очень болезненном решении" отказаться от должностных обязанностей мэра, аргументируя это тем, что его все еще следует считать невиновным, поскольку он не исчерпал всех судебных апелляций.

Его решение продолжать управлять Дрейвелем, городом с 30000 жителей в южном пригороде Парижа, возмутило оппозиционных политиков и правозащитные группы.

Трон остается городским советником и членом областного собрания, но последний мандат истекает в конце месяца.