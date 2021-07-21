В Чехии закрепят в конституции право граждан защищать свою жизнь с оружием

В конституции Чехии закрепят право граждан на защиту своей жизни и жизни других с помощью оружия.

За соответствующие изменения проголосовал Сенат Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Раздел основных прав и свобод теперь будет содержать положение о том, что "право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с помощью оружия, гарантируется на условиях, установленных законом".

"Предложение имеет не только символический характер, но также может служить страховкой на будущее", - сказал Мартин Червичек от имени инициаторов поправки. Он отметил тенденцию некоторых стран ЕС запрещать ношение любых предметов, которые могут быть использованы как оружие. По словам Червичека, разоружение населения не обеспечит большей безопасности, поскольку преступники все равно будут незаконно получать оружие.

54 из 74 сенаторов проголосовали за изменение конституции, требовалось большинство в три пятых, то есть не менее 45 голосов.

Раньше за поправку проголосовала нижняя палата парламента. Президент Чехии, в отличие от других законов, не может наложить вето на конституционную поправку.

Поправка вступит в силу с первого числа второго календарного месяца, следующего за днем ​​его опубликования в Сборнике законов, то есть не ранее 1 августа и не позднее 1 сентября.

Поправка базируется на петиции, которую подписали 102 тысячи человек, среди которых много конституционных чиновников. Петиция была реакцией охотников и других владельцев оружия на усилия Европейской комиссии по ограничению права собственности на оружие, в том числе законное. Чрезмерное регулирование законного оружия не имеет смысла и, по мнению сторонников поправки, приводит к увеличению незаконного владения оружием.