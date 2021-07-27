Пандемия вдвое увеличила количество людей в ЕС, чувствующих себя одинокими

Каждый четвертый гражданин ЕС в первые месяцы пандемии коронавируса большую часть времени чувствовал себя одиноким.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Общего исследовательского центра (JRC), службы Европейской комиссии по вопросам науки и знаний.

Этот показатель более чем вдвое превышает уровень одиночества, о котором сообщалось в аналогичном опросе, проведенном в 2016 году.

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Согласно исследованию, молодые люди больше всего страдают от мер социальной дистанцирование и карантина. Доля 18-25-летних, которые сообщили об одиночестве, была в четыре раза выше в апреле-июле 2020 года, чем в 2016 году.

Среди других возрастных групп количество сообщений об одиночестве также увеличилась, но не в таком объеме.

Исследование показало, что карантинные мероприятия сильнее повлияли на чувство одиночества у одиноких людей. Доля одиноких людей, которые сообщили о чувстве одиночества, выросла более чем на 22 процентных пункта по сравнению с уровнем 2016 года. Для тех, кто живет с партнером и / или детьми, рост составил 9 процентных пунктов;

Чувство одиночества возросло во всех регионах Европы и составляет от 22% до 26% по регионам. Это контрастирует с периодом до пандемии, когда уровень одиночества был самым низким в Северной Европе - там только 6% сообщали, что чувствовали себя одинокими в 2016 году.

В отчете "Одиночество в ЕС: выводы из опросов и данных онлайн-СМИ" исследуется, как европейцы разного возраста чувствовали одиночество во время пандемии по сравнению с предыдущими годами.

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Отчет также анализирует освещение одиночества в интернет-СМИ и показывает, что количество материалов прессы об одиночестве увеличилось вдвое во время пандемии.

Отчет также содержит детальный анализ инициатив по борьбе с одиночеством в 10 государствах-членах ЕС.

Как сообщения в СМИ, так и осведомленность о проблеме одиночества сильно отличаются в государствах-членах ЕС. В некоторых странах средства массовой информации широко освещают ситуацию, в то время как в других о проблеме писали мало или вообще не писали.