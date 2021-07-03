Макрон заявил Путину о желании более доверительных отношений между ЕС и РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что хотел бы более доверительных отношений между Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца по результатам разговора Макрона и Путина.

Как отмечается, Макрон и Путин говорили о необходимости расширения структурированного диалога по стратегической стабильности европейского континента.

"Президент Республики напомнил о стремлении Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией", - говорится в коммюнике.

Что касается Украины, то Макрон напомнил Путину напомнил об актуальности нормандского формата, в котором Франция и Германия выступают посредниками, чтобы позволить Украины и России прекратить конфликт и найти устойчивые решения.

В свою очередь в Кремле отметили, что разговор с Путиным состоялся по инициативе французской стороны.

"Решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, решения региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальной и уважительного диалога. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена ​​реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза ", - заявили в Кремле.

Ранее Франция и Германия представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным. Однако лидеры ЕС отклонили это предложение.