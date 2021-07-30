Пандемия снова обрушила продажи пива в Германии

Продажи пива в Германии упали на 2,7% за первые шесть месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года - ассоциация пивоваров связала падение с коронавирусными ограничениями.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

По данным Федерального статистического управления, немецкие пивоварни за этот период продали 4,2 миллиарда литров пива. На внутренний рынок было продано около 3,3 миллиарда литров, что на 4,9% меньше, чем год назад.

Напротив, экспорт в Европейский Союз увеличился на 3,5%, а в другие страны - на 11,9%.

Внутренние продажи упали на 27% в январе и немного улучшились в феврале - минус 19% по сравнению с показателями годом ранее, до введения ограничений.

Напротив, в июне этого года наблюдалось увеличение на 11% по сравнению с прошлым годом, поскольку ограничения были ослаблены.

"После семи месяцев локдауна, открытие сектора гостеприимства под открытым небом и в помещениях началось очень медленно. Паузы и запуски в этом секторе серьезно сказываются на продажах пивоваренных заводов и сектора разливного пива", - заявила ассоциация пивоваров в Берлине.

В заявлении добавляется, что мелкие пивоварни, которые зависят от сферы гостеприимства и проведения мероприятий, пострадали особенно сильно.

Как сообщалось, в 2020 году продажи пива в Германии снизились на 5,5% из-за длительного закрытия баров и ресторанов в связи с эпидемией коронавируса.

Из-за коронавируса в Германии были отменены масштабные мероприятия и фестивали, на которых обычно потребляли большое количество пива, например, известный Октоберфест.