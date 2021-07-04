Медработники в Италии подали иск против обязательной вакцинации

Триста медицинских работников в Италии подали судебный с целью обжалования требования об обязательной вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Дело, возбужденное медиками со всей северной Италии, будет рассматриваться 14 июля. "Это не битва антивакцинаторов, а демократическая битва. Мы заставляем людей рисковать под угрозой, что им больше не позволят заниматься своей профессией", - сказал конституционный юрист Даниэле Гранара, который помог построить дело.

Также Гранара защищает десятки воспитателей, которых отстранили от работы за отказ от вакцинации.

В апреле Италия приняла закон, который обязывал всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, в том числе в аптеках и лечебных кабинетах, делать прививки против Covid-19 или их отстраняли от работы без сохранения заработной платы, если их работодатель не может назначить их на другую должность.

По последним официальным данным, 45 750 из 1,9 миллиона медицинских работников еще не получили ни одной дозы вакцины.