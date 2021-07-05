Португальская Мадейра разрешит въезд туристам с любыми вакцинами

Власти автономного португальского региона Мадейра заявили, что разрешат посещение популярных у туристов островов с любыми вакцинами от COVID-19, а не только с теми, которые одобрены в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейский Союз, запустивший на прошлой неделе свой цифровой COVID-сертификат, на данный момент разрешил только четыре вакцины - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Государства-члены могут принять решение о расширении сертификата европейским путешественникам, вакцинированным другими прививками.

Материковая часть Португалии принимает туристов только с одной из четырех вакцин, но Мадейра заявила, что те, кто получил другие прививки, такие как китайские вакцины Sinovac или индийские Covaxin, могут посетить атлантические острова.

Министр здравоохранения Мадейры Педро Рамос сказал, что все вакцинированные будут приняты, "потому что, если миллионы людей будут вакцинированы этими вакцинами (не одобренными ЕС), их уровень защиты будет таким же, как и у других".

Решение было объявлено на фоне критики по поводу того, что ЕС не включил Covishield, версию вакцины AstraZeneca, произведенную Институтом сыворотки в Индии, в список одобренных вакцин для сертификата.

Считается, что около 5 миллионов человек в Великобритании, которая является важным источником иностранного туризма для Мадейры, получили вакцину Covishield, которая также используется глобальным центром COVAX.

Вакцина Covishield также используется в Украине.

Напомним, Эстония, Австрия та Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

Ранее сообщалось, что семь стран ЕС одобрили индийскую вакцину Covishield для прибывающих путешественников.