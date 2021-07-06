В Финляндии перепутали температурный рекорд с горячим воздушным потоком самолета

В аэропорту финского города Оулу зафиксировали рекордно высокую температуру, но позже выяснилось, что "рекорд" был ошибочным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На севере Финляндии сейчас стоит небывалая для этих регионов жара. Столбик термометра на станции наблюдения за погодой в аэропорту поднялся в воскресенье до +33,1 градуса.

Вскоре, однако, выяснилось, что рекорд пока фиксировать рано: термометр отреагировал не на природное явление, а на горячий воздушный поток от турбин взлетавшего самолета.

По данным дежурного метеоролога, в целом вчерашняя температура в Оулу не превышала +30 градусов.

Впрочем, надежды на температурный рекорд еще не потеряны, поскольку начало недели в Финляндии обещают очень жарким.