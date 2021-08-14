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Вступило в силу соглашение о сотрудничестве между спецслужбами Беларуси и Грузии

Суббота, 14 августа 2021, 17:08

Межгосударственное соглашение о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси и Службы безопасности Грузии вступила в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам "Эхо Кавказа" и "Новости Грузии".

Белорусское издание "Реформация" отмечает, что соглашение разработали более 5 лет назад и подписали в 2016 году, но остальные официальные процедуры затянулись до 2021 года. 13 августа документ официально опубликовали.

 

Соглашение регламентирует сотрудничество и взаимодействие белорусского КГБ и Службы безопасности Грузии. Оно предусматривает обмен данными, содействие в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и так далее. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом.

Предполагается также взаимное направление представителей или атташе по вопросам безопасности на определенный срок или бессрочно.

В КГБ Беларуси есть похожие соглашения о сотрудничестве со спецслужбами и других стран.

Часть правозащитников опасаются, что режим Лукашенко воспользуется соглашением для преследования нелояльных белорусов, бежавших в Грузию.

Правозащитница и соучредитель грузинской организации "Сапар" Байя Патарая призвала СБГ воздержаться от передачи Минску информации о политических беженцах из Беларуси.

"В Грузии находится большое количество белорусов, у которых почти нет возможностей поехать в другую страну. Грузия должна быть безопасной для политических беженцев и правозащитников из Беларуси", - сказаза она в комментарии телеканалу "Мтавари".

В то же время, правозащитник Роман Кисляк в интервью "Белсату" рассказал, что соглашение не создает слишком больших рисков для белорусов в Грузии, которым на родине угрожают политические репрессии.

"Я не вижу оснований для паники, потому что в соглашении есть норма, которая позволяет не выполнять запрос о сотрудничестве в ситуациях, когда есть угроза для прав человека. Грузинские правозащитники подтвердили, что им не известны случаи, когда Грузия выдавала граждан Беларуси. Надеюсь, что и сейчас Грузия не станет выдавать белорусов по сфабрикованным политические делам", - отметил он.

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