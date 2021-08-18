Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс Чехии, вывезли уже около 200 человек
Из афганской столицы вылетел уже третий эвакуационный самолет Чехии, на его борту находятся 62 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.
Отмечается, что это граждане Чехии и люди, имеющие вид на жительство в Чехии, а также афганские переводчики и четверо граждан Афганистана, которых взяли на борт по просьбе Словакии.
За предыдущие два дня чешские эвакуационные рейсы вывезли из Кабула 133 человек, общее количество эвакуированных приблизилось к 200.
Напомним, после окончательного перехода власти в Афганистане к "Талибану" 15 августа западные страны продолжают вывозить своих дипломатов и афганцев, сотрудничавших с миссиями. Еще с воскресенья аэропорт переполнен людьми, надеющимися бежать из страны. У ворот аэропорта Кабула в давке пострадали 17 человек.
Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД пока не получил разрешение на доступ в аэропорт Кабула и проведение эвакуации. По последней информации, вылететь из Афганистана хотят более 150 граждан Украины.
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