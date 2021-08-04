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В Чехии столкнулись пассажирские поезда: 2 погибших, более 30 пострадавших

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Столкновение поездов в Чехии: число погибших возросло

Среда, 4 августа 2021, 13:03

Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Чехии возросло до трех.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По последним данным, погибли машинисты обоих поездов, а также один пассажир.

Министр транспорта Карел Гавличек сообщил, что машинист международного скоростного поезда, следовавшего из Мюнхена в Прагу, не отреагировал на предупреждающий желтый сигнал и не сбавил скорость.

Из-за этого произошло лобовое столкновение с региональным поездом RegioShark, следовавшим из города Плзень в Домажлице.

Напомним, столкновение произошло около 8 утра среды у населенного пункта Милавце.

В результате аварии пострадали более 30 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

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