В Минцифры объяснили, когда сделают доступным COVID-сертификат, который признает ЕС

Украинцы смогут сгенерировать COVID-сертификат для путешествий в ЕС в приложении "Дія" после его обновления, это может занять до нескольких дней.

Об этом на брифинге заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает "Европейская правда".

"Украина стала одной из первых стран в мире, которая интегрировалась в единый цифровой рынок ЕС в направлении ковидных сертификатов", - подчеркнул он.

"С сегодняшнего дня, с 10.00, мы присоединились к ЕС технически, когда было опубликовано решение, и теперь мы сможем принимать граждан европейских стран, проверять на границе действительность европейских документов. И после того как Play Market и AppStore обновят новую версию "Дія", украинцы смогут установить приложение, сгенерировать ковидный сертификат и путешествовать в европейские страны", - сказал министр.

По словам Федорова, очень важно при планировании путешествия опираться на информацию Министерства иностранных дел и Минздрава.

"Приложение обновляется, и это может занять несколько часов или дней. Нужно еще несколько дней, чтобы полноценно все украинцы получили обновленную версию. Это зависит от Google и Apple. Все, что зависело от Украины, мы все вместе сделали", - отметил он.

Федоров пояснил, что сертификат будет генерироваться не автоматически с установлением приложения, а потребует дополнительной авторизации в нем, в том числе лицо владельца смартфона будет сверяться с тем, которое есть в реестре демографических данных как паспортное фото.

По словам министра, в приложении "Дія" будут генерироваться два сертификата: один для путешествий за пределы Украины, другой сертификат - внутренний. В международном сертификате будет больше медицинской информации, он без фото, во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фото.

Напомним, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься для поездок в страны ЕС с 20 августа.