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Празднование Дня независимости Молдовы началось без Зеленского и президента Румынии

Пятница, 27 августа 2021, 12:20

Праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Молдовы в Кишиневе начались без президентов Украины и Румынии, чье прибытие задержалось в связи с непогодой.

Об этом сообщило молдовское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдовскую столицу, не смог сесть в Кишиневе в пятницу утром из-за сильного тумана и был вынужден приземлиться в Одессе.

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После дозаправки самолет украинского президента вылетел в Кишинев, который уже принимает самолеты.

Президент Румынии Клаус Йоханнис тоже не смог вовремя добраться до Кишинева. Его самолет ждал на взлетной полосе в Бухаресте, пока в Кишиневе улучшатся погодные условия.

Вместе с тем Йоханнис уже приземлился в Кишиневе и прибыл на парад.

Из-за трудностей с прибытием двух президентов праздничные мероприятия в Кишиневе начались без Зеленского и Йоханниса, но в присутствии президента Польши Анджея Дуды, который прилетел в Кишинев накануне.

Президент Майя Санду посещала Киев 23 августа для участия в учредительном саммите Крымской платформы, за что ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Игоря Додона.

Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.

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Молдова Зеленский
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