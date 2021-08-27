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При аварии самолета в Словакии погибли три человека

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Пятница, 27 августа 2021, 13:58

Небольшой самолет разбился недалеко от словацкого города Скалице, в результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе Словакии, пишет "Европейская правда".

Самолет упал недалеко от села Мокрый Гай. Пожарные прибыли на место происшествия, чтобы потушить огонь.

 

"Прибыв на место, они провели обследование и начали тушить самолет, загоревшийся после падения на землю. Пожар удалось локализовать, сейчас ведутся работы по его ликвидации", - прокомментировала Катарина Крижанова, представитель пожарно-спасательной службы.

Самолет зарегистрирован в Чешской Республике. На момент аварии в самолете находились три человека, которых на месте аварии обнаружили без признаков жизни. Не исключено, что погибшие - чехи.

Причину аварии установит расследование.

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