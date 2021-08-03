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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: 4 погибших, 16 пострадавших

Вторник, 3 августа 2021, 08:46

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, в результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Milliyet.

Авария произошла в турецкой провинции Анталья в понедельник во второй половине дня.

 

Автобус ехал из города Манавгат в аэропорт Антальи и попал в аварию в районе Сиде. Водитель врезался в бетонное ограждение, после чего автобус перевернулся.

Сначала сообщалось о гибели трех женщин, но затем российский туроператор заявил о гибели еще одного пассажира. В ДТП пострадали еще 16 человек.

Всего в автобусе находилось 22 россиянина, в том числе девять детей, которые должны были вечером вылетать домой. Все туристы находятся в четырех больницах Антальи.

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