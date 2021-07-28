Президент США встретился с Тихановской

Президент США Джо Байден провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тихановская сказала в комментарии "Настоящему времени" после встречи.

Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами.

19 июля она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований, а также усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, в том числе остановить контракты с режимом и ввести санкции, а также синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Тихановская позже написала в своем Телеграмм-канале, что выходит из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан.

"Беларусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас. Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны. Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий", - написала она.

Напомним, дата поездки руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Вашингтон с целью подготовки визита президента Украины еще не определена.

21 июля Белый дом сообщил, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Вскоре после этого США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.