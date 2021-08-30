Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС думает, как остановить массовые потоки мигрантов из Афганистана

Понедельник, 30 августа 2021, 13:07

Министры внутренних дел Европейского Союза заявят во вторник, что они решительно стремятся принять меры для предотвращения "неконтролируемых крупномасштабных нелегальных миграционных потоков" из Афганистана.

Об этом свидетельствует проект заявления министров, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министры соберутся на экстренное совещание во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить последствия афганского кризиса.

Читайте также
Германия призывает к переговорам с Россией и Китаем по Афганистану

Министры пообещают остановить новые угрозы безопасности из Афганистана для граждан ЕС, а также провести соответствующие проверки безопасности для эвакуированных, говорится в проект заявления.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что правительства ЕС должны продолжить работу над европейскими силами быстрого реагирования, чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам, как в Афганистане.

В знак обеспокоенности по поводу афганских мигрантов словенское председательство в ЕС объявило, что 31 августа в Брюсселе состоится экстренная встреча министров внутренних дел Евросоюза.

Греция завершила строить забор на границе с Турцией длиной 40 км, чтобы предотвратить попытки просителей убежища попасть в Европу после захвата талибами Афганистана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан мигранты
powered by lun.ua

Статьи

Испытание Афганистаном: как нынешний кризис повлияет на США и Байдена

Джо Байден столкнулся с первым полномасштабным кризисом своего президентства. Какие последствия он будет иметь? (укр.)
30 августа 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

Наказание на границе: как Украине внедрить европейские правила для пассажиров

Как в ЕС наказывают за нарушения в "зеленом коридоре"? И что необходимо внедрить Украине? (укр.)
30 августа 2021 — Александра Булана, Украинский центр европейской политики

Оборонное соглашение, Черное море и НАТО: чего ждать от визита Зеленского в США

Валерий Чалый: "Наше будущее соглашение с США не дает гарантий безопасности, и в этом нет вины украинской дипломатии" (укр.)
27 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда