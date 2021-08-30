ЕС думает, как остановить массовые потоки мигрантов из Афганистана
Министры внутренних дел Европейского Союза заявят во вторник, что они решительно стремятся принять меры для предотвращения "неконтролируемых крупномасштабных нелегальных миграционных потоков" из Афганистана.
Об этом свидетельствует проект заявления министров, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".
Министры соберутся на экстренное совещание во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить последствия афганского кризиса.
Министры пообещают остановить новые угрозы безопасности из Афганистана для граждан ЕС, а также провести соответствующие проверки безопасности для эвакуированных, говорится в проект заявления.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что правительства ЕС должны продолжить работу над европейскими силами быстрого реагирования, чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам, как в Афганистане.
В знак обеспокоенности по поводу афганских мигрантов словенское председательство в ЕС объявило, что 31 августа в Брюсселе состоится экстренная встреча министров внутренних дел Евросоюза.
Греция завершила строить забор на границе с Турцией длиной 40 км, чтобы предотвратить попытки просителей убежища попасть в Европу после захвата талибами Афганистана.