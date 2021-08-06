Посол Британии: нормализация отношений с РФ невозможна, пока длится оккупация территории Украины

Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно, пока она продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина продолжает платить высокую цену за свою смелость, за то, что решилась воспользоваться своим суверенным правом повернуться лицом к Западу. Россия должна уважать независимость и территориальную целостность Украины. Возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию", - сказала Симмонс.

Она заверила, что Великобритания будет пытаться усиливать решимость международного сообщества и прилагать усилия, чтобы вопрос Крыма постоянно оставался в фокусе.

"Наша позиция четкая: мы не признаем, не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Сейчас необходимо продолжать осуществлять международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени", - отметила посол.

Симмонс подчеркнула, что незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности.

"Международное сообщество должно продолжать противостоять этим вызовам. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее вопиющего неуважения к международному порядку. Нам надо убедиться, что Россия несет ответственность за худшие нарушения прав человека и уничтожения окружающей среды на полуострове. Права жителей Крыма должны быть защищены", - сказала она.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth Украины, которые британский флот вывел из эксплуатации.