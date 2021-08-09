Во Франции мигрант, подозреваемый в поджоге собора, убил священника и сам сдался полиции

Во французской Вандее, в городке Мортань-сюр-Севр, мужчина родом из Африки убил католического священника и после этого сам пришел в полицию признаться в содеянном.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, о гибели священника заявил в своем Twitter министр внутренних дел Жераль Дарманен.

"Выражаю поддержку всем католикам нашей страны в связи с убийством священника в Вандее. Отправляюсь на место", - сообщил он.

По источникам журналистов в полиции, нападавший оказался тем самым мигрантом родом из Руанды, которого в прошлом году задерживали в связи с пожаром в соборе Петра и Павла XV века в Нанте и который с тех пор находился под наблюдением. Через некоторое время после инцидента его приютила католическая община в Мортань-сюр-Севр.

40-летний руандиец утром пришел в жандармерию Мортань-сюр-Севр и сказал, что убил священника, с которым проживал в одном доме. На месте священника действительно нашли мертвым.

Министр внутренних дел, реагируя на упреки лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, фактически подтвердил эти детали.

"Получается, что во Франции можно быть безработным, поджечь собор в Нанте, но после этого не быть депортированным и снова совершить преступление, убив священника", - заявила Ле Пен.

Quelle indignité ! Plutôt que de dire sa compassion aux catholiques qui ont accueilli ce meurtrier, madame le Pen polémique sans connaître les faits : cet étranger n’était pas expulsable malgré son arrêté d’expulsion tant que son contrôle judiciaire n’était pas levé. https://t.co/eZh3r4OdJr — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

"Вместо того, чтобы выразить соболезнования католической общине, госпожа Ле Пен начинает полемику, хотя не знает деталей. Этого иностранца не могли депортировать, потому что с него еще не сняли надзор", - ответил ей Дарманен.

Сейчас главной версией полиция считает психическое расстройство у нападавшего.

Пожар в готическом соборе в Нанте, где руандиец работал волонтером, произошел 18 июля 2020 года.