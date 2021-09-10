Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии прокуратура расследует российские кибератаки на политиков

Пятница, 10 сентября 2021, 09:19

Генеральная прокуратура Германии начала расследование ряда недавних кибератак на немецких политиков, подозревая в причастности к ним представителей российской разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Германии заявило, что правительство имеет "достоверную информацию" о том, что данные действия могут быть приписаны субъектам в России, "в частности, российской военной разведке ГРУ".

Российское правительство призвали немедленно прекратить незаконную деятельность.

В этом году органы госбезопасности Германии как минимум трижды информировали Бундестаг о кибератаках на немецких законодателей со стороны иностранных спецслужб. Сообщается, что среди пострадавших в последнее время было несколько законодателей от партий правящей коалиции - консервативного блока ХДС / ХСС и СДПГ.

Есть опасения, что иностранные спецслужбы могут использовать кибернападения для публикации личной информации жертвы хакерской атаки или для выработки фейковых новостей. За некоторыми атаками, которые были направлены на электронные почтовые ящики законодателей, стояла российская группа хакеров под названием Ghostwriter.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия кибербезопасность
powered by lun.ua

Статьи

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM