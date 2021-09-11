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Укр / Рус

ЕС отказывает Украине не из-за реформ, а из-за политики - Кулеба

Суббота, 11 сентября 2021, 13:22

Западные страны используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о её членстве.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хочу, чтобы меня поняли правильно - мы являемся сторонниками реформ и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду - не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", - заявил министр.

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По словам Кулебы, нынешние отношения между Украиной и ЕС можно охарактеризовать как "стратегическую неопределенность".

"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят - работайте дальше", - заявил он.

"Принятие в ЕС зависит не только от реформ - это и также и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления на YES-Brainstorming повторила свое заявление в интервью ЕвроПравде о том, что Украину от членства в ЕС отделяют еще годы работы.

В интервью Кальюлайд сказала также, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории. Полный текст интервью читайте по ссылке.

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Кулеба
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