РФ пригрозила ответом Чехии после задержания россиянина-участника оккупации Крыма

Россия потребовала объяснений от Чехии после задержания в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном на сайте российского министерства, сообщает "Европейская правда".

"Потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить подробную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", - заявила Захарова.

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По ее словам, посла Чехии предупредили, что "продолжение деструктивной линии Праги по отношению к России и ее гражданам приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны"

Посольство России в Чехии направило в МИД Чехии соответствующую ноту. Москва ожидает от Праги "оперативной реакции" и ответов на поставленные вопросы.

Напомним, о задержании в аэропорту Праги Александра Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, стало известно 12 сентября.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", которое отвечало за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовало с командованием Военно-морского флота РФ.

В МИД сообщили, что украинская сторона работает над тем, чтобы Франчетти передали для суда в Украине.