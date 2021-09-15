Как помочь украинским лекарствам попасть на рынок ЕС

Киеву удалось сдвинуть с мертвой точки один из ключевых вопросов повестки дня диалога с Европейским Союзом - обновление Соглашения об ассоциации и пересмотр ее торгово-экономического сегмента - Углубленной и всесторонней зоны свободной торговли (УВЗСТ).

Речь идет о приложениях к Соглашению, касающиеся таможенных тарифов для торговли товарами между сторонами, а также тарифных квот, преимущественно на украинскую агропищевую продукцию, для которой режим УВЗСТ был далек от режима свободной торговли.

Для большинства позиций украинского агропищевого сектора тарифные квоты Соглашения были крайне скупыми и отражали позицию глухой оппозиции европейских производителей любой значимой либерализации аграрного импорта из Украины.

О том, как найти дополнительные возможности раскрытия экономического потенциала Соглашения в рамках ее обновления и какие отрасли украинской экономики больше всего от этого выиграют, читайте в замечательной статье директора европейского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Назара Бобицкого Лекарства для Европы: как украинской фармацевтике выйти на рынок ЕС.

Европейские агропроизводители и дальше крайне неохотно рассматривают перспективы значительного увеличения тарифных квот или снижение таможенных тарифов для украинских товаров, особенно учитывая усиление позиций Украины на рынке ЕС.

Очевидно, что нужно искать дополнительные возможности раскрытия экономического потенциала Соглашения в рамках ее обновления. Такие возможности доступны путем устранения существующих или скрытых нетарифных торговых барьеров, в частности в виде негармонизированных технических стандартов и требований.

Больше всего выигрывают от них те отрасли украинской экономики, которые наиболее подготовлены с технологической точки зрения и имеют значительный экспортный потенциал.

Как показывает аналитика Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), одним из таких секторов является фармацевтическая отрасль Украины.

К сожалению, в географии экспорта лекарственных средств рынок ЕС занимает последние места.

Главным нетарифным барьером для доступа украинских лекарств на рынок Евросоюза является отсутствие признания результатов инспектирования производства лекарственных средств на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, далее - GMP).

На практике украинские фармацевтические компании вынуждены проходить двойные проверки на соответствие требованиям GMP - в Украине и на уровне государств-членов ЕС - через непризнание украинских GMP-сертификатов.

Но у Евросоюза есть также практика подписания соглашений с третьими странами. Почему у Украины появляется шанс вывести свою фармацевтическую продукцию на рынок Евросоюза, читайте в замечательной статье Назара Бобицкого Лекарства для Европы: как украинской фармацевтике выйти на рынок ЕС.