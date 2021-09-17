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Польша ответила МИД РФ на пропагандистский ролик к годовщине вторжения в 1939 году

Пятница, 17 сентября 2021, 14:16

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на ролик, распространенный МИД РФ к годовщине вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, в котором Россия продвигает свою трактовку событий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"17 сентября 1939 года Красная армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины приветствовали советских военных", - написали в описании к видео.

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В самом ролике рассказывают, что "попытки ученых и СМИ стран Запада подать эту операцию как акт агрессии СССР разбиваются о реальные факты" и утверждают, что решение было принято, чтобы не дать войскам нацистской Германии выйти к Минску, одновременно подавая его как "освобождение территорий, оккупированных Польшей в 1920-21 годах".

Также указывают, что Советский Союз предлагал Польше договор о взаимной помощи для отражения агрессии Германии, но на это предложение не согласились, и что Варшава "демонстрировала поддержку агрессивной политики нацистов, которая соответствовала экспансионистским планам". В ролике также заявляют, что на 17 сентября Польша "фактически перестала существовать как государство, так как военно-политическая верхушка сбежала в Румынию".

"Не было никакого "освободительного похода" - это была агрессия, осуществленная в сговоре с нацистской Германией. Польское государство не прекратило существование 17 сентября 1939 года. А жители оккупированных территорий вскоре стали жертвами преступлений советского государства", - сказал пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.  

В конце июня Польша и Эстония были возмущены статьей Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив его в манипуляциях историей.

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