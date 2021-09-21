Франция угрожает заблокировать торговое соглашение ЕС с Австралией

Франция пригрозила наложить вето и заблокировать соглашение ЕС о свободной торговле с Австралией из-за отмены соглашения на подводные лодки на сумму 56 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что Париж заблокирует дальнейший прогресс в торговых переговорах, которые, как ожидается, завершатся запланированным 12-м раундом в Брюсселе в октябре.

"Сдержать свое слово - это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем", - сказал он.

ЕС и Австралия начали торговые переговоры в 2018 году по сильной французской поддержки, несмотря на традиционную противодействие Франции международной конкуренции, особенно в сельскохозяйственных товарах.

Стоимость аннулированного французского контракта на подводные лодки больше, чем выгода от торговой соглашения ЕС с Австралией, которая оценивается в 21 млрд евро в виде экспорта товаров и услуг для ЕС.

Для договоренности о торговом соглашении необходимо согласие всех стран ЕС.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "неприемлемым" отношение к Франции, комментируя соглашение Великобритании, США и Австралии, по которой Париж потерял контракт на поставку подводных лодок.

В 2016 году Франция подписала контракт на 56 млрд евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, называли "контрактом века" за его масштабы.

Однако Париж потерял контракт на субмарины после того, как президент США Джо Байден 15 сентября объявил о новом оборонном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивание подводного потенциала.

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