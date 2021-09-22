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Выборы в Канаде: партия Трюдо победила, но не получила большинство в парламенте

Среда, 22 сентября 2021, 08:18

Либеральная партия Канады премьер-министра Джастинв Трюдо победила на внеочередных парламентских выборах, но не получила абсолютного большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Либералы получают 158 мест в парламенте из общего количества в 338 мандатов. Для абсолютного большинства партии Трюдо необходимо было получить не менее 170 мандатов.

Второй стала Консервативная партия, которая получила 117 мандатов. Лидер консерваторов Эрин О'Тул уже признал поражение и поздравил Трюдо с победой.

Трюдо в своем выступлении признал, что не достиг своей цели получить абсолютное большинство в парламенте, но заявил, что результат выборов дал ему четкий мандат для формирования правительства.

С 2015 года Трюдо является премьером Канады, но последние два года он возглавлял правительство меньшинства. Он решил объявить досрочные выборы после того, как оппозиционные законодатели заблокировали его бюджет и другие законопроекты.

Впрочем, результаты выборов свидетельствуют, что в Канаде снова будет правительство меньшинства, а партии Трюдо придется полагаться на оппозиционные партии, такие как левая Новая демократическая партия, чтобы принимать законы.

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Канада
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