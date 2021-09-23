Еврокомиссия судится против Польши в Суде ЕС из-за ситуации с регулятором телекоммуникаций

Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС против Польши в связи с изменениями в законодательстве, которые считает подрывом независимости национального регулятора телекоммуникационной сферы - Офиса электронных коммуникаций (UKE).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия считает, что Польша нарушила правила ЕС о независимости этого органа.

Отмечается, что в мае 2020 года Польша из-за срочной процедуры изменила некоторые положения закона о телекоммуникациях, касающиеся назначения и увольнения руководителей Офиса, и освободила руководителя, полномочия которого должны были продолжаться до сентября 2021 года.

По правилам ЕС, обстоятельства, которые могут привести к досрочному освобождению руководителя регуляторного органа, должны определяться до того, как он вступает в должность - так это предохранителем от политического давления на регулятора.

Еврокомиссия отмечает, что обмен сообщениями с Польшей на предыдущих этапах процедуры, которая длится с июля 2020 года, не помог решить вопрос.

"Комиссия считает предоставленные Польшей объяснения неудовлетворительными и такими, которые не отвечают требованиям Европейского кодекса электронных коммуникаций... В итоге Еврокомиссия решила обратиться в Суд ЕС", - отмечается в сообщении.

Напомним, на днях Суд ЕС обязал Польшу платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 000 евро, поскольку она не прекратила добычу бурого угля на шахте Турув, о чем просила Чехия. Премьер Польши заявил, что страна не может выполнять это решение, ссылаясь на важность шахты для энергоснабжения.