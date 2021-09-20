Лидер социал-демократов Шольц выиграл последние дебаты кандидатов в канцлеры Германии

Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов, министр финансов Олаф Шольц выиграл последние теледебаты перед парламентскими выборами, которые состоятся 26 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Результаты опроса исследовательского института Forsa показывают, что за Шольца проголосовали 42% зрителей. Вторым с 27% стал кандидат Христианско-демократического союза Армин Лашет, а лидер партии "Зеленые" Анналена Бербок стала третьей с 25%голосов.

Шольц и Баербок заявили в воскресенье, что правящим консерваторам пора перейти в оппозицию после 16 лет пребывания у власти.

Шольц уклонился от вопроса, исключит ли он новую большую коалицию между консервативным блоком ХДС/ХСС и его социал-демократами, но сказал, что "большинство избирателей хотят, чтобы ХДС перешла в оппозицию".

ХДС возглавлял четыре последовательных коалиционных правительства с Ангелой Меркель у руля с 2005 года. Меркель не баллотируется на пятый срок, что дало оставшимся партиям Германии реальный шанс побороться за победу.

"Тот факт, что ХДС лучше всего подходит для выхода в оппозицию, был еще раз подчеркнут этими дебатами", - сказала Бербок, добавив, что платформа ее партии во многом перекликается с платформой СДПГ.

Большая часть дебатов была о повышении минимальной заработной платы в Германии, о том, как обращаться с пособиями по безработице и как смягчить последствия изменения климата. Кандидаты кратко затронули вопросы внутренней безопасности и другие темы.

Все три кандидата пообещали поддержать медицинских работников, которые борются с беспрецедентной рабочей нагрузкой на фоне пандемии коронавируса.

Предыдущие дебаты также выиграл Шольц, партия которого уже несколько недель лидирует в соцопросах.

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