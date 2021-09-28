Чтобы уважали: Макрон призвал Европу развивать собственную оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы должны активизировать свои оборонительные планы и сделать так, чтобы их уважали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Европейцы должны избавиться от своей наивности", - сказал Макрона во вторник на пресс-конференции в Париже, когда он впервые говорил о новом соглашении об обороне Индо-Тихоокеанского региона, объявленном в этом месяце США, Австралией и Великобританией.

"Когда мы испытываем давление, надо показать, что мы также обладаем силой и способностью защищаться... это просто заставляет себя уважать", - заявил он.

В рамках пакта Австралия отменит многомиллиардный контракт на покупку французских подводных лодок с дизельным двигателем и вместо этого приобретет американские суда с ядерной энергией. В ответ на это в качестве беспрецедентной меры Франция отозвала своего посла в США.

Посол Филипп Этьен вернется в Вашингтон в среду с "четким мандатом", сказал Макрон. Президент подчеркнул, что он и президент США Джо Байден договорились на прошлой неделе начать углубленные консультации, направленные на создание условий для обеспечения доверия между давними союзниками.

Макрона сказал, что он снова поговорит с Байденом в середине октября, перед запланированной личной встречей в конце следующего месяца в Европе.

"США - наши великие исторические друзья и союзники с точки зрения ценностей, но мы должны увидеть, что американцы сосредотачиваются на себе и имеют стратегические интересы, переориентированы на Китай и Тихий океан", - отметил он.

"Мы, как европейцы, должны принять участие в собственной защите. Это не альтернатива союзу с США и не его замена", - добавил он.