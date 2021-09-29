Президент Германии опроверг угрозу отмены безвиза с ЕС для Украины, Молдовы или Балкан

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой.

Об этом Штайнмайер заявил во время визита в Кишинев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Я с удивлением прочитал эту новость после приземления. Это неправда, это - фейк", — сказал Штайнмайер.

"Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и узнал, что новость не соответствует действительности. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима", - добавил немецкий президент, которого цитирует Publika.

Он также рассказал, что Германия передаст Молдове 10 млн евро на проведение реформ.

"Мы знаем, что, когда речь заходит о реформах и госсекторе нужна экспертиза. Также важно обеспечить энергетическую безопасность, безопасность системы здравоохранения, сотрудничество на региональном уровне. Также мы готовы обеспечить политическую поддержку, в зависимости от запросов", — сказала немецкий президент.

Напомним, по информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом. В документе упоминается о росте "правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием" со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.