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Дания хочет заставить мигрантов работать для получения соцпомощи

Среда, 8 сентября 2021, 08:33

Правительство Дании заявило, что мигрантам будет предложено выполнять 37 часов работы в неделю, чтобы получать социальную помощь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Миграция и интеграция стали ключевыми вопросами для избирателей в Дании, которая может похвастаться одной из самых строгих политик по иммиграции в Европе.

Правительство, определившее для себя цель в ноль заявлений о предоставлении убежища, заявило, что план разработан, чтобы помочь мигрантам ассимилироваться в обществе.

"Мы хотим ввести новую логику работы, когда люди имеют обязанность вносить вклад и быть полезными, а если они не могут найти постоянную работу, то им придется работать за свою помощь", - сказала премьер-министр Метте Фредериксен.

"Слишком много лет мы делали плохую услугу многим людям, ничего не требуя от них", - добавила она. План еще должен быть одобрен парламентом.

Представитель левого Альянса "Красный Зеленый" Май Вилладсен осудила планы как ошибочные.

"Я боюсь, что это закончится социальным демпингом, который поддерживается государством, и заставит людей к безумной работе", - сказала она.

Сначала требование работать в обмен на соцпомощь будет касаться тех, кто находился на льготах в течение трех-четырех лет, а также не достиг определенного уровня владения датским языком.

Рабочее время будет составлять минимум 37 часов в неделю, сказала Фредериксен.

По данным правительства, шесть из 10 женщин из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции не участвуют в датском рынке труда.

В плане говорится, что он намерен интегрировать 20000 людей, побуждая их искать определенную форму работы через офисы местного самоуправления.

"Это может быть работа на пляже в виде сбора окурков или пластика ... (или) помощь в решении различных задач в компании", - сказал министр занятости Петер Гуммельгард.

"Самое главное для нас - это то, чтобы люди выходили из своих домов", - добавил он.

Согласно официальной статистике, 11% из 5,8 млн жителей Дании - это иммигранты, и 58% из них - граждане стран, которые Копенгаген классифицирует как "незападные".

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Дания мигранты
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